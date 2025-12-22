Потяг біля Коростеня міг зійти з рейок через "Шахед": нові подробиці аварії на залізниці

"Більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації - ймовірно БПЛА типу "Шахед", - повідомили у компанії.

Наразі відомо, що внаслідок події постраждала локомотивна бригада - вона перебуває у лікарні. Серед пасажирів - без травмованих.

Також вже розпочато відновлювальні роботи. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди.



Затримки потягів

Зазначається, що через аварію є значний вплив на рух потягів. Зокрема, із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 Харків-Ужгород.

Також через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;

92 Львів - Київ;

30 Ужгород - Київ;

8/150 Чернівці - Київ;

52 Перемишль - Київ;

68/20 Варшава, Холм - Київ;

108 Солотвино - Київ.

Поїзд №98 Ковель - Київ, як як виключення, буде пропущено через Житомир, тут затримка буде дещо меншою.