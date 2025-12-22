Потяг біля Коростеня міг зійти з рейок через "Шахед": нові подробиці аварії на залізниці

Вантажний потяг "Укрзалізниці" зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Більше деталей буде в правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації - ймовірно БПЛА типу "Шахед", - повідомили у компанії.
Наразі відомо, що внаслідок події постраждала локомотивна бригада - вона перебуває у лікарні. Серед пасажирів - без травмованих.
Також вже розпочато відновлювальні роботи. На місці працюють фахівці та відновлювальні поїзди.
Зазначається, що через аварію є значний вплив на рух потягів. Зокрема, із суттєвою затримкою буде слідувати поїзд 45/46 Харків-Ужгород.
Також через Фастів замість Коростеня вирушають поїзди:
Поїзд №98 Ковель - Київ, як як виключення, буде пропущено через Житомир, тут затримка буде дещо меншою.
Сьогодні вранці стало відомо, що у Житомирській області сталася аварія із вантажним поїздом, через яку пасажирський потяг Харків - Ужгород було екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок.
Варто нагадати, що це не перший випадок, коли росіяни ударними дронами пошкоджують залізницю. Зокрема, нещодавно протягом декількох ночей ворог бив по залізничній інфраструктурі Фастова. Там було знищено залізничний вокзал та депо з потягами.
Детальніше про те, як виглядає зруйнований вокзал Фастова - у матеріалі РБК-Україна.