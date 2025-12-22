Поезд возле Коростеня мог сойти с рельсов из-за "Шахеда": новые подробности аварии на железной дороге

Грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб. Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа "Шахед", - сообщили в компании.
Известно, что в результате происшествия пострадала локомотивная бригада - она находится в больнице. Среди пассажиров - без травмированных.
Также уже начаты восстановительные работы. На месте работают специалисты и восстановительные поезда.
Отмечается, что из-за аварии есть значительное влияние на движение поездов. В частности, с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 Харьков-Ужгород.
Также через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:
Поезд №98 Ковель - Киев, как исключение, будет пропущен через Житомир, здесь задержка будет несколько меньше.
Сегодня утром стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом, из-за которой пассажирский поезд Харьков - Ужгород был экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов.
Стоит напомнить, что это не первый случай, когда россияне ударными дронами повреждают железную дорогу. В частности, недавно в течение нескольких ночей враг бил по железнодорожной инфраструктуре Фастова. Там были уничтожены железнодорожный вокзал и депо с поездами.
Подробнее о том, как выглядит разрушенный вокзал Фастова - в материале РБК-Украина.