Поезд возле Коростеня мог сойти с рельсов из-за "Шахеда": новые подробности аварии на железной дороге

Иллюстративное фото: поезд возле Коростеня мог сойти с рельсов из-за "Шахеда" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб. Предварительно: грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа "Шахед", - сообщили в компании.

Известно, что в результате происшествия пострадала локомотивная бригада - она находится в больнице. Среди пассажиров - без травмированных.

Также уже начаты восстановительные работы. На месте работают специалисты и восстановительные поезда.

Задержки поездов

Отмечается, что из-за аварии есть значительное влияние на движение поездов. В частности, с существенной задержкой будет следовать поезд 45/46 Харьков-Ужгород.

Также через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

  • №1/123 Харьков - Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №44/50 Ивано-Франковск - Черкассы;
  • 92 Львов - Киев;
  • 30 Ужгород - Киев;
  • 8/150 Черновцы - Киев;
  • 52 Перемышль - Киев; 52 Перемышль - Киев;
  • 68/20 Варшава, Холм - Киев;
  • 108 Солотвино - Киев.

Поезд №98 Ковель - Киев, как исключение, будет пропущен через Житомир, здесь задержка будет несколько меньше.

 

Авария на железной дороге

Сегодня утром стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом, из-за которой пассажирский поезд Харьков - Ужгород был экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов.

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда россияне ударными дронами повреждают железную дорогу. В частности, недавно в течение нескольких ночей враг бил по железнодорожной инфраструктуре Фастова. Там были уничтожены железнодорожный вокзал и депо с поездами.

Подробнее о том, как выглядит разрушенный вокзал Фастова - в материале РБК-Украина.

