Біля Коростеня поїзд зійшов з рейок, є травмовані, - "Укрзалізниця"

У Житомирській області сталася ДТП із вантажним поїздом, через яку пасажирський потяг Харків - Ужгород екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Неподалік Коростеня, що на Житомирщині, зіткнення зі сходом вантажного поїзда стало причиною екстреної зупинки пасажирського поїзда №45/46 Харків - Ужгород. Локомотив зійшов із рейок.

Серед пасажирів травм серйозних немає, одна пасажирка отримала поріз склом - допомогу надано на місці.

Травмовано бригаду вантажного поїзда: машиніст і помічник госпіталізовані, поруч чергують колеги та рятувальники.

Вплив на рух поїздів

Поїзд №45/46 уже переведено на сусідню станцію і перенаправлено за об'їзним маршрутом.

Також змінено маршрути низки далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів. Очікуються затримки від трьох годин. Через Фастів замість Коростеня тепер прямують:

№1/123 Харків - Івано-Франківськ, Ворохта;

№44/50 Івано-Франківськ - Черкаси;

№92 Львів - Київ;

№30 Ужгород - Київ;

№8/150 Чернівці - Київ;

№52 Перемишль - Київ;

№68/20 Варшава, Холм - Київ;

№108 Солотвино - Київ.

Поїзд №98 Ковель - Київ, як виняток, проходить через Житомир, затримка буде мінімальною.

Організація приміського руху

На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл до Коростеня і назад. Подробиці про приміські зміни доступні на каналі "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Залізничники працюють над прискоренням руху поїздів, перенаправлених об'їзним маршрутом, і якнайшвидшим відновленням пошкодженої ділянки.

Що відомо про Коростень

Місто Коростень - це стародавнє місто в Житомирській області України, відоме як колишня столиця древлян і важливий залізничний вузол. Від нього до Києва трасою М-07 їхати 164 км.

Також, місто відоме своїм промисловим потенціалом і наявністю низки важливих підприємств і виробництв.

З культурної точки зору Коростень також відомий всій Україні, зокрема через Міжнародний фестиваль дерунів.