Потужний антициклон і штормовий вітер: чого чекати від погоди в Україні 31 січня

Погода в Україні завтра, 31 січня, буде здебільшого морозною. Проте в деяких областях денна температура повітря ще буде плюсова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра буде найтепліше

Згідно з інформацією експерта, в суботу, 31 січня, новий потужний антициклон із півночі витіснятиме поступово "вологі циклонічні залишки з території України" - щоб "лобіювати свої морозні інтереси".

Отже, найтепліше завтра буде:

у Луганській області;

у Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Криму.

Там, за словами Діденко, "денна температура повітря становитиме +1+5 градусів".

Водночас вона зауважила, що така тепла погода супроводжуватиметься:

дощем;

мокрим снігом;

сильним штормовим вітром.

"Тому це тепло не можна назвати аж таким комфортним", - визнала метеоролог.

Антициклон витіснятиме з території України "вологі циклонічні залишки" (карта: facebook.com/tala.didenko)

В яких областях буде найбільший мороз

Морозна погода впродовж останнього дня січня пануватиме, згідно з прогнозом синоптика, у більшості областей України.

"З максимальною температурою повітря вдень -6-10 (градусів за Цельсієм, - Ред.)", - уточнила Діденко.

При цьому найхолодніше буде на півночі та заході. Там навіть вдень максимальна температура повітря очікується близько 7-12 градусів морозу.

"Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, часом - зі штормовими поривами. Ви ж розумієте, що вітер істотно посилить відчуття холоду", - поділилась спеціаліст.

У Києві січень також завершиться холодною погодою:

вночі температура повітря становитиме близько 14 градусів морозу;

вдень - близько 12 градусів нижче нуля.

Жителям яких регіонів готуватись до опадів

Діденко повідомила також, що у деяких регіонах впродовж суботи ймовірні опади.

Так, сніг і мокрий сніг очікуються завтра:

у центрі України (крім Вінницької області);

на півдні;

на сході.

"На південному сході - переважно дощ", - зауважила синоптик.

Тим часом на заході та півночі України впродовж 31 січня - без істотних опадів.

Що буде з погодою в Україні пізніше

Далі морози в Україні, за словами Діденко, посилюватимуться.

"Початок лютого буде дуже холодним, із нічною температурою повітря -20-28 градусів", - уточнила фахівець.

Насамкінець вона нагадала: "Оскільки це вже друга хвиля холоду, нас важко чимось здивувати, а тим більше налякати".

"Утеплюємося додатково, не шукаємо винних серед комунальників, серед влади великої й маленької, не звинувачуємо північний антициклон та атмосферу. Від цього тепліше не стане", - підсумувала метеоролог і закликала українці дбати один про одного за будь-яких умов.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)