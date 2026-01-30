Потужний антициклон і штормовий вітер: чого чекати від погоди в Україні 31 січня
Погода в Україні завтра, 31 січня, буде здебільшого морозною. Проте в деяких областях денна температура повітря ще буде плюсова.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра буде найтепліше
Згідно з інформацією експерта, в суботу, 31 січня, новий потужний антициклон із півночі витіснятиме поступово "вологі циклонічні залишки з території України" - щоб "лобіювати свої морозні інтереси".
Отже, найтепліше завтра буде:
- у Луганській області;
- у Донецькій області;
- у Запорізькій області;
- у Криму.
Там, за словами Діденко, "денна температура повітря становитиме +1+5 градусів".
Водночас вона зауважила, що така тепла погода супроводжуватиметься:
- дощем;
- мокрим снігом;
- сильним штормовим вітром.
"Тому це тепло не можна назвати аж таким комфортним", - визнала метеоролог.
Антициклон витіснятиме з території України "вологі циклонічні залишки" (карта: facebook.com/tala.didenko)
В яких областях буде найбільший мороз
Морозна погода впродовж останнього дня січня пануватиме, згідно з прогнозом синоптика, у більшості областей України.
"З максимальною температурою повітря вдень -6-10 (градусів за Цельсієм, - Ред.)", - уточнила Діденко.
При цьому найхолодніше буде на півночі та заході. Там навіть вдень максимальна температура повітря очікується близько 7-12 градусів морозу.
"Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, часом - зі штормовими поривами. Ви ж розумієте, що вітер істотно посилить відчуття холоду", - поділилась спеціаліст.
У Києві січень також завершиться холодною погодою:
- вночі температура повітря становитиме близько 14 градусів морозу;
- вдень - близько 12 градусів нижче нуля.
Жителям яких регіонів готуватись до опадів
Діденко повідомила також, що у деяких регіонах впродовж суботи ймовірні опади.
Так, сніг і мокрий сніг очікуються завтра:
- у центрі України (крім Вінницької області);
- на півдні;
- на сході.
"На південному сході - переважно дощ", - зауважила синоптик.
Тим часом на заході та півночі України впродовж 31 січня - без істотних опадів.
Що буде з погодою в Україні пізніше
Далі морози в Україні, за словами Діденко, посилюватимуться.
"Початок лютого буде дуже холодним, із нічною температурою повітря -20-28 градусів", - уточнила фахівець.
Насамкінець вона нагадала: "Оскільки це вже друга хвиля холоду, нас важко чимось здивувати, а тим більше налякати".
"Утеплюємося додатково, не шукаємо винних серед комунальників, серед влади великої й маленької, не звинувачуємо північний антициклон та атмосферу. Від цього тепліше не стане", - підсумувала метеоролог і закликала українці дбати один про одного за будь-яких умов.
Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
