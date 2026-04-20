Потужність 270 Вт та захист від запаморочення: Honor представила ігровий флагман WIN H9

Honor готується до масштабної експансії ринку ігрових ПК - головною зіркою нової лінійки став флагман WIN H9. Окрім топової зв'язки Intel Core Ultra 9 та RTX 5070 Ti, ноутбук пропонує вирішення поширеної проблеми геймерів - запаморочення.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на анонс Honor у Weibo .

Ключовою технічною перевагою Honor WIN H9 став 16-дюймовий LCD-дисплей із підтримкою технології 3D Game Anti-Dizziness. Розробники пояснюють: це унікальне апаратно-програмне рішення розроблене для того, щоб усунути запаморочення, яке часто виникає у гравців під час швидких поворотів камери у шутерах або ж перегонах.

Екран має пікову яскравість 500 ніт та частоту оновлення 300 Гц - це забезпечує плавність рухів та знижує навантаження на вестибулярний апарат.

Рекордна потужність та "реактивне" охолодження

Сумарне енергоспоживання центрального та графічного процесорів у Honor WIN H9 сягає 270 Вт. Для стабільного відведення такого об’єму тепла інженери застосували унікальну систему з шістьма вентиляторами. Чотири з них - це компактні 21-мм моделі, здатні розганятися до рекордних 20 тисяч обертів на хвилину.

Така конструкція дозволила покращити потік повітря на 10% та підвищити ліміт споживання на 20 Вт (у порівнянні з моделлю минулого покоління). При цьому температура робочої панелі (клавіатури) знизилася на 2 °C, а рівень шуму під навантаженням не перевищує комфортні 38 дБА.

ШІ-розгін та приріст продуктивності

Якісний відвід тепла дозволив Honor впровадити інтелектуальні функції Gaming Turbo X та Phantom Engine. Спираючись на ШІ, система динамічно розганяє "залізо" залежно від типу завдань.

Згідно з тестами виробника, це дає такі результати:

В іграх : спостерігається зростання середньої частоти кадрів (FPS) на 6%;

: спостерігається зростання середньої частоти кадрів (FPS) на 6%; У професійному ПЗ: час експорту проєктів у AutoCAD 3D скорочується на 18%.

Паралельно з флагманом вийде модель WIN H7. Вона орієнтована на масовий сегмент і отримає традиційну систему з чотирма вихлопними отворами. Пристрій працюватиме на базі Core i7-14650HX та RTX 5060.

Екосистема гаджетів та дата релізу

Нові ноутбуки серії WIN підтримують технологію MagicRing - це дозволяє їм миттєво синхронізуватися з планшетами MagicPad та смартфонами бренду Honor.

Офіційна презентація Honor WIN H9 у Китаї запланована вже на 23 квітня. На заході компанія розкриє фінальні ціни та плани щодо виходу на міжнародні ринки.