SNK відроджує культову консоль: названо дату виходу та вартість Neo Geo AES+

Гейм-індустрія отримала чергове гучне повернення: SNK об'єдналася з творцями ремейку Commodore 64 для випуску Neo Geo AES+. Розробники додали цифрові інтерфейси, зберігши при цьому повну сумісність зі старим обладнанням для тих, хто віддає перевагу "автентичному досвіду".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Plaion Replai .

Neo Geo AES+ отримала низку покращень, які, за словами розробників, роблять експлуатацію консолі ще зручнішою.

Що вдосконалили

HDMI та зображення - пристрій підтримує вихід 1080p для чіткої картинки на сучасних панелях. Водночас збережено оригінальний AV-вихід для підключення до старих моніторів.

DIP-перемикачі - на нижній частині корпусу розташовані фізичні перемикачі, що дозволяють вибирати мову, активувати режим розгону (overclocking) та змінювати режими відображення.

Пам'ять та живлення - система отримала режим низького енергоспоживання та підтримку карт пам'яті для постійного збереження рекордів. До слова, цього бракувало оригінальним моделям.

Консоль виходить у двох варіантах, передзамовлення вже відкрито.

35th Anniversary Edition - лімітований бандл у білому кольорі за $349,99. До комплекту входять аркадний стік, картридж Metal Slug та карта пам'яті.

NEOGEO AES+ Anniversary Edition US (фото: Plaion Replai)

Standard Edition - класичний чорний корпус за $249,99. У наборі постачається лише фірмовий аркадний стік.

NEOGEO AES+ US (фото: Plaion Replai)

Для порівняння, оригінальна Neo Geo AES у дев'яностих коштувала $649,99.

Картриджі нового покоління

Разом із консоллю у продаж надійдуть 10 модернізованих картриджів із класичними іграми, серед яких The King of Fighters 2002 та Metal Slug.

Ціна кожного картриджа складе $89,99. Видавці наголошують, що це повноцінні фізичні носії, створені для колекціонерів та професійних гравців у "файтинги".

Офіційний старт продажів та відправка перших замовлень Neo Geo AES+ заплановані на 12 листопада 2026 року.