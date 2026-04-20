Бізнес » Tech

OnePlus представила Ace 6 Ultra з магнітним геймпадом: як виглядає смартфон-трансформер

10:37 20.04.2026 Пн
OnePlus готує нове рішення для геймерів: Ace 6 Ultra не просто отримав топове залізо, а навчився ставати повноцінною ручною консоллю
aimg Ольга Завада
OnePlus презентував новий ігровий флагман (колаж: РБК-Україна)

Компанія OnePlus офіційно розкрила подробиці про свій новий ігровий флагман Ace 6 Ultra та супутній аксесуар - контролер OnePlus Strix G15. Пристрій націлений на повну заміну портативних приставок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OnePlus у Weibo.

Головною особливістю Ace 6 Ultra став знімний геймпад. Розробники зазначають, що девайс "кардинально змінює досвід мобільного геймінгу".

Характеристики новинки:

  • Механічний відгук - кнопки та тригери мають частоту опитування 1000 Гц і затримку лише 1,8 мс, що швидше за більшість звичайних геймпадів.
  • Ергономіка - геймпад має заокруглені ручки для зручного хвату під час багатогодинних сесій.

OnePlus Ace 6 Ultra у поєднанні з геймпадом OnePlus Gun God (фото: OnePlus)

Топове залізо

Смартфон спроєктований так, щоб підтримувати стабільний FPS у найважчих тайтлах 2026 року:

  • Дисплей 165 Гц - 6,8-дюймова AMOLED-панель із роздільною здатністю 1.5K та оптимізацією під плавність кадрів без просідань.
  • Процесор Dimensity 9500 - новітній чіп від MediaTek, який за продуктивністю випереджає більшість актуальних флагманів.
  • Магнітне охолодження - на задню панель кріпиться активний кулер із вентилятором, який напряму охолоджує процесор через спеціальний конектор.

OnePlus Ace 6 Ultra (фото: OnePlus)

Рекордна батарея та швидка зарядка

Завдяки кремнієво-вуглецевій технології OnePlus вмістила у смартфон акумулятор ємністю 8500 мА-год. Що отримав смартфон:

  • Автономність - такої ємності вистачить на цілий день безперервного геймінгу на високих налаштуваннях.
  • Швидку зарядку 100 Вт - попри величезний об'єм, гаджет заряджається до 100% менш ніж за годину.
  • Ергономічний порт - роз'єм USB-C розташований так, щоб кабель не заважав тримати пристрій горизонтально під час гри.

OnePlus Ace 6 Ultra надійде у продаж наприкінці квітня. Очікується, що на глобальному ринку модель може з'явитися під назвою OnePlus 14R або як спеціальна ігрова версія серії Nord.

