OnePlus представила Ace 6 Ultra з магнітним геймпадом: як виглядає смартфон-трансформер
Компанія OnePlus офіційно розкрила подробиці про свій новий ігровий флагман Ace 6 Ultra та супутній аксесуар - контролер OnePlus Strix G15. Пристрій націлений на повну заміну портативних приставок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на OnePlus у Weibo.
Головною особливістю Ace 6 Ultra став знімний геймпад. Розробники зазначають, що девайс "кардинально змінює досвід мобільного геймінгу".
Характеристики новинки:
- Механічний відгук - кнопки та тригери мають частоту опитування 1000 Гц і затримку лише 1,8 мс, що швидше за більшість звичайних геймпадів.
- Ергономіка - геймпад має заокруглені ручки для зручного хвату під час багатогодинних сесій.
OnePlus Ace 6 Ultra у поєднанні з геймпадом OnePlus Gun God (фото: OnePlus)
Топове залізо
Смартфон спроєктований так, щоб підтримувати стабільний FPS у найважчих тайтлах 2026 року:
- Дисплей 165 Гц - 6,8-дюймова AMOLED-панель із роздільною здатністю 1.5K та оптимізацією під плавність кадрів без просідань.
- Процесор Dimensity 9500 - новітній чіп від MediaTek, який за продуктивністю випереджає більшість актуальних флагманів.
- Магнітне охолодження - на задню панель кріпиться активний кулер із вентилятором, який напряму охолоджує процесор через спеціальний конектор.
OnePlus Ace 6 Ultra (фото: OnePlus)
Рекордна батарея та швидка зарядка
Завдяки кремнієво-вуглецевій технології OnePlus вмістила у смартфон акумулятор ємністю 8500 мА-год. Що отримав смартфон:
- Автономність - такої ємності вистачить на цілий день безперервного геймінгу на високих налаштуваннях.
- Швидку зарядку 100 Вт - попри величезний об'єм, гаджет заряджається до 100% менш ніж за годину.
- Ергономічний порт - роз'єм USB-C розташований так, щоб кабель не заважав тримати пристрій горизонтально під час гри.
OnePlus Ace 6 Ultra надійде у продаж наприкінці квітня. Очікується, що на глобальному ринку модель може з'явитися під назвою OnePlus 14R або як спеціальна ігрова версія серії Nord.
April 20, 2026