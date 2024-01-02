Потужні землетруси в Японії: кількість жертв зросла, евакуювали майже 100 тисяч людей

На північно-західному узбережжі Японії, біля півострова Ното, стався потужний землетрус, після якого відбулося ще понад 50 підземних поштовхів. Внаслідок цього загинуло щонайменше чотири людини. Десятки тисяч осіб евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними Геологічної служби США, це був найсильніший землетрус у регіоні за понад чотири десятиліття. Були зруйновані будинки, спалахнули пожежі, і військовий персонал був направлений для допомоги в рятувальних операціях

Зокрема, після підземного поштовху магнітудою 7,6 бала в місті Вадзіма спалахнула велика пожежа, яка охопила кілька будівель. Згодом населений пункт постраждав ще й від цунамі заввишки щонайменше 1,2 метра, який виник внаслідок землетрусу.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі повідомив, що було зареєстровано шість випадків обвалення будівель із заблокованими людьми. За даними уряду префектури Ісікава було підтверджено чотири смерті.

Уряд Японії заявив, що станом на вечір понеділка він наказав евакуювати понад 97 000 людей у ​​дев'яти префектурах на західному узбережжі головного японського острова Хонсю. Їх відправляли ночувати в спортивних залах і школах, які зазвичай використовуються як центри евакуації в надзвичайних ситуаціях.

Що передувало

За даними Sky News, у Японії, 1 січня, зафіксували понад 100 землетрусів. Як зазначає видання, у метеорологічному агентстві Токіо нарахували понад сотню підземних поштовхів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів на острові.

Президент США Джо Байден уже заявив, що його країна готова допомогти тим, хто постраждав від землетрусу в Японії.