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Мощные землетрясения в Японии: количество жертв возросло, эвакуировали почти 100 тысяч человек

Япония, Вторник 02 января 2024 00:58
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Мощные землетрясения в Японии: количество жертв возросло, эвакуировали почти 100 тысяч человек Фото: в результате мощных землетрясений в Японии растет число погибших (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На северо-западном побережье Японии, у полуострова Ното, произошло мощное землетрясение, после которого произошло еще более 50 подземных толчков. В результате погибли по меньшей мере четыре человека. Десятки тысяч были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Геологической службы США, это было сильнейшее землетрясение в регионе за четыре десятилетия. Были разрушены дома, загорелись пожары, и военный персонал был направлен для помощи в спасательных операциях

В частности, после подземного толчка магнитудой 7,6 балла в городе Вадзима вспыхнул большой пожар, охвативший несколько зданий. Впоследствии населенный пункт пострадал еще и от цунами высотой не менее 1,2 метра, возникшего в результате землетрясения.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси сообщил, что было зарегистрировано шесть случаев обрушения зданий с заблокированными людьми. По данным правительства префектуры Исикава было подтверждено четыре смерти.

Правительство Японии заявило, что по состоянию на вечер понедельника оно приказало эвакуировать более 97 000 человек в девяти префектурах на западном побережье главного японского острова Хонсю. Их отправляли ночевать в спортивных залах и школах, обычно используемых в качестве центров эвакуации в чрезвычайных ситуациях.

Что предшествовало

По данным Sky News, в Японии, 1 января, зафиксировано более 100 землетрясений. Как отмечает издание, в метеорологическом агентстве Токио насчитали более ста подземных толчков магнитудой от 2,9 до 7,6 баллов на острове.

Президент США Джо Байден уже заявил, что его страна готова помочь пострадавшим от землетрясения в Японии.

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