Потужна злива накрила Одесу: підтоплені вулиці, зупинилися деякі трамваї

Дощ не припиняється і на низці вулиць підтоплення настільки сильне, що рух транспорту повністю зупинився.

У міській мерії повідомили, що через негоду зупинилися або змінили маршрути кілька видів електротранспорту.

Тролейбус №10 курсує лише до вулиці Рішельєвської, а №8 - до вулиці Хімічної. Трамвай №20 тимчасово не працює, його замінило маршрутне таксі.

Також через відсутність струму не курсують трамваї №7, 13 та 27.

За інформацією міськради, значні проблеми з рухом транспорту спостерігаються на багатьох ділянках:

Хімічна / Промислова - підтоплено, рух можливий

вул. Героїв Небесної Сотні (виїзд з міста) - підтоплено, рух відсутній

вул. Івана Петрова - підтоплено, рух відсутній

вул. Академіка Глушка - підтоплено, рух відсутній

Приморська / Газовий провулок - підтоплено, рух ускладнений

Ширяєвський провулок - підтоплено, рух ускладнений

вул. Марсельська - підтоплено, рух ускладнений

вул. Інглезі, 11 - підтоплено, рух ускладнений

вул. Інглезі, 14а - підтоплено, рух ускладнений

вул. Інглезі (район "Обжора") - підтоплено, рух ускладнений

Мерія закликала водіїв бути уважними на дорогах, дотримуватися дистанції та планувати свої маршрути з урахуванням ситуації.

Тим часом комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.

За прогнозом Гідрометцентру, в регіоні сьогодні очікуються дощі та пориви вітру до 17 м/с.

Фото: сьогодні в Одесі рясний дощ підтопив вулиці (t.me/odesacityofficial)