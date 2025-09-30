Мощный ливень накрыл Одессу: подтоплены улицы, остановились некоторые трамваи

Дождь не прекращается и на ряде улиц подтопление настолько сильное, что движение транспорта полностью остановилось.

В городской мэрии сообщили, что из-за непогоды остановились или изменили маршруты несколько видов электротранспорта.

Троллейбус №10 курсирует только до улицы Ришельевской, а №8 - до улицы Химической. Трамвай №20 временно не работает, его заменило маршрутное такси.

Также из-за отсутствия тока не курсируют трамваи №7, 13 и 27.

По информации горсовета, значительные проблемы с движением транспорта наблюдаются на многих участках:

Химическая / Промышленная - подтоплено, движение возможно

ул. Героев Небесной Сотни (выезд из города) - подтоплено, движение отсутствует

Ивана Петрова - подтоплено, движение отсутствует

ул. Академика Глушко - подтоплено, движение отсутствует

Приморская / Газовый переулок - подтоплено, движение затруднено

Ширяевский переулок - подтоплено, движение затруднено

ул. Марсельская - подтоплено, движение затруднено

Инглези, 11 - подтоплено, движение затруднено

ул. Инглези, 14а - подтоплено, движение затруднено

Инглези (район "Обжора") - подтоплено, движение затруднено

Мэрия призвала водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и планировать свои маршруты с учетом ситуации.

Тем временем коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.

По прогнозу Гидрометцентра, в регионе сегодня ожидаются дожди и порывы ветра до 17 м/с.

Фото: сегодня в Одессе обильный дождь подтопил улицы (t.me/odesacityofficial)