Мощный ливень накрыл Одессу: подтоплены улицы, остановились некоторые трамваи

В ночь на 30 сентября Одессу накрыл сильный ливень, который превратил улицы в реки и парализовал движение в разных районах города. Из-за непогоды не курсируют некоторые трамваи и сокращено движение троллейбусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэрию Одессы и местные Telegram-каналы.
Дождь не прекращается и на ряде улиц подтопление настолько сильное, что движение транспорта полностью остановилось.
В городской мэрии сообщили, что из-за непогоды остановились или изменили маршруты несколько видов электротранспорта.
Троллейбус №10 курсирует только до улицы Ришельевской, а №8 - до улицы Химической. Трамвай №20 временно не работает, его заменило маршрутное такси.
Также из-за отсутствия тока не курсируют трамваи №7, 13 и 27.
По информации горсовета, значительные проблемы с движением транспорта наблюдаются на многих участках:
Мэрия призвала водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и планировать свои маршруты с учетом ситуации.
Тем временем коммунальные службы работают над ликвидацией последствий непогоды.
По прогнозу Гидрометцентра, в регионе сегодня ожидаются дожди и порывы ветра до 17 м/с.
Фото: сегодня в Одессе обильный дождь подтопил улицы (t.me/odesacityofficial)
Как предупреждали синоптики, 30 сентября, в Украине ожидается облачная погода. Дожди пройдут в Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской, местами на Херсонщине, в Приазовье и в Кропивницком с районами.