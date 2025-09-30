ua en ru
Вересень завершиться дощами: якою сьогодні буде погода в Україні

Вівторок 30 вересня 2025 07:00
Вересень завершиться дощами: якою сьогодні буде погода в Україні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 30 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 30 вересня, в Україні очікується хмарна погода. Дощі пройдуть у західних областях та на півночі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, сьогодні дощі очікуються на Вінниччині, Черкащині, Одещині, Миколаївщині, місцями на Херсонщині, в Приазов'ї і у Кропивницькому з районами.

Протягом дня стовпчики термометрів будуть показувати від +7 до +17 градусів. У більшості областей очікується східний вітер - буде рвучким, сильним, часом навіть із штормовими поривами.

У Києві сьогодні також дощитиме. Переважатиме хмарна волога погода з температурою повітря від +10 до +12 градусів.

Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода в Україні у жовтні - скільки буде опадів та якою буде температура повітря.

