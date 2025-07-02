Потужна хвиля спеки накриє Україну: синоптик назвала дату

Спека поступово підбирається до України й вже з 3 липня температура підніметься до +30 градусів, але 5–6 липня трохи спаде. З 7 липня спека повернеться з новою силою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко

"Спека потроху до України підсувається, але - без паніки", - попередила Діденко.

Погода в Україні

За її прогнозом, 3 липня, температура повітря коливатиметься в межах +27+32 градусів, на північному сході країни буде трохи прохолодніше +23+27 градусів. У східних регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, що трохи освіжать повітря. Вітер нарешті стихне, що принесе комфортніші умови.

4 липня спека трохи посилиться, але на заході країни температура знизиться. 5-6 липня більшість областей відчує полегшення від спеки. Проте вже з 7 по 8 липня до України прийде нова потужна хвиля спекотної погоди.

Після 9 липня спека почне поступово відступати.

Погода у Києві

У столиці, 3 липня, очікується суха та сонячна погода з температурою +28+30 градусів.

"4 липня спекотно, 5-6 липня стриманіше, 7-8 липня дуже спекотно. З 9 липня спека послабне", - розповіла Діденко.