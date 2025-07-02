Мощная волна жары накроет Украину: синоптик назвала дату

С 7 июля в Украину придет новая, более мощная волна жаркой погоды, которая продлится до 8 числа. После этого, начиная с 9 июля, температура начнет снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко

"Жара понемногу к Украине подсовывается, но - без паники", - предупредила Диденко.

Погода в Украине

По ее прогнозу, 3 июля, температура воздуха будет колебаться в пределах +27+32 градусов, на северо-востоке страны будет немного прохладнее +23+27 градусов. В восточных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, которые немного освежат воздух. Ветер наконец-то стихнет, что принесет более комфортные условия.

4 июля жара немного усилится, но на западе страны температура снизится. 5-6 июля большинство областей почувствует облегчение от жары. Однако уже с 7 по 8 июля в Украину придет новая мощная волна жаркой погоды.

После 9 июля жара начнет постепенно отступать.

Погода в Киеве

В столице, 3 июля, ожидается сухая и солнечная погода с температурой +28+30 градусов.

"4 июля жарко, 5-6 июля сдержаннее, 7-8 июля очень жарко. С 9 июля жара ослабнет", - рассказала Диденко.