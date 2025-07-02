Мощная волна жары накроет Украину: синоптик назвала дату
С 7 июля в Украину придет новая, более мощная волна жаркой погоды, которая продлится до 8 числа. После этого, начиная с 9 июля, температура начнет снижаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко
"Жара понемногу к Украине подсовывается, но - без паники", - предупредила Диденко.
Погода в Украине
По ее прогнозу, 3 июля, температура воздуха будет колебаться в пределах +27+32 градусов, на северо-востоке страны будет немного прохладнее +23+27 градусов. В восточных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, которые немного освежат воздух. Ветер наконец-то стихнет, что принесет более комфортные условия.
4 июля жара немного усилится, но на западе страны температура снизится. 5-6 июля большинство областей почувствует облегчение от жары. Однако уже с 7 по 8 июля в Украину придет новая мощная волна жаркой погоды.
После 9 июля жара начнет постепенно отступать.
Погода в Киеве
В столице, 3 июля, ожидается сухая и солнечная погода с температурой +28+30 градусов.
"4 июля жарко, 5-6 июля сдержаннее, 7-8 июля очень жарко. С 9 июля жара ослабнет", - рассказала Диденко.
Напомним, что прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. В Украине глобальное потепление может принести заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге.
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