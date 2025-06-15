Україну може затопити: які регіони в зоні ризику через танення льодовиків

Танення полярних льодовиків може мати серйозні наслідки не лише для прибережних країн, а й для України. До кінця століття рівень Світового океану може зрости на 45-82 см, що загрожує затопленням частини південних регіонів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Які загрози несе танення льоду

За її словами, глобальне потепління призведе до того, що в полярних широтах середня температура може зрости на 10°C. Це подовжить полярне літо майже вдвічі - зі звичних 90 до 180 днів.

Танення арктичного льоду не лише відкриє нові шляхи через Північний океан, а й порушить баланс солоності та температур океанічних вод. Особливо це небезпечно для течій, які "обігрівають" Європу. Їхнє ослаблення або зміна напрямку матимуть вплив на клімат усього континенту.

Як це зачепить Україну

Хоч Україна й не має океанічного узбережжя, вона пов’язана з глобальною водною системою через Чорне море. Як попереджає Міндовкілля, підняття рівня води може призвести до затоплення міста Вилкове. Постраждати може й Одеса, а також інші прибережні території на півдні, які будуть під загрозою ерозії.

"Дуже багато регіонів на півдні України можуть бути втрачені через розмивання берегової лінії", - наголошує Балабух.

Якщо викиди парникових газів не зменшаться, ризики для України зростатимуть. А отже, адаптація до кліматичних змін і посилення захисту прибережних територій - вже не питання далекого майбутнього, а виклик сьогодення.