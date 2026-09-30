Флагманський чип та новий пурпуровий: у мережу витекли деталі про Pixel 11a

Лише через місяць після офіційного анонсу флагманської лінійки Pixel 11, інсайдери розсекретили деталі про майбутній доступний смартфон Google Pixel 11a.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Authority.
Як повідомляється у витоку, Google не планує кардинально змінювати зовнішній вигляд пристрою.
Блок камер збереже лаконічну форму без масивної виступаючої панелі, хоча овальний виріз стане дещо коротшим, ніж у Pixel 10a.
Габарити смартфона становитимуть 153,46 × 72,35 × 9 мм, що робить його трохи компактнішим за попередників.
Ключовий акцент у новій моделі зроблено на підвищенні продуктивності та покращенні дисплея.
Так, замість застарілого Tensor G4 пристрій отримає флагманський чипсет Tensor G6 разом з модемом MediaTek.
Очікувані специфікації Google Pixel 11a:
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Точна вартість Pixel 11a наразі залишається невизначеною.
Через коливання цін та дефіцит на ринку оперативної пам'яті підсумкова роздрібна ціна смартфона на релізі може виявитися значно вищою порівняно з попередніми поколіннями серії A.
Офіційна презентація новинки очікується навесні цього року.