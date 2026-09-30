Флагманский чип и новый пурпурный цвет: в сеть просочились детали о Pixel 11a

Как сообщается в утечке, Google не планирует кардинально изменять внешний вид устройства.

Блок камер сохранит лаконичную форму без массивной выступающей панели, хотя овальный вырез станет несколько короче, чем у Pixel 10a.

Габариты смартфона составят 153,46 × 72,35 × 9 мм, что делает его немного компактнее предшественников.

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Главные технические изменения и характеристики

Ключевой акцент в новой модели сделан на повышении производительности и улучшении дисплея.

Так, вместо устаревшего Tensor G4 устройство получит флагманский чипсет Tensor G6 вместе с модемом MediaTek.

Ожидаемые спецификации Google Pixel 11a:

Процессор : Google Tensor G6 и чип безопасности Titan M3;

: Google Tensor G6 и чип безопасности Titan M3; Модем : MediaTek M90;

: MediaTek M90; Дисплей : 6,3 дюйма с частотой от 60 до 120 Гц и пиковой яркостью 3 350 болт (против 3 000 болт у Pixel 10a);

: 6,3 дюйма с частотой от 60 до 120 Гц и пиковой яркостью 3 350 болт (против 3 000 болт у Pixel 10a); Память : 8 ГБ ОЗУ;

: 8 ГБ ОЗУ; Аккумулятор : минимальная емкость 4870 мАч (типичная около 5000 мАч);

: минимальная емкость 4870 мАч (типичная около 5000 мАч); Камеры : основной блок на 48 МП и 13 МП, а также обновленная передняя камера;

: основной блок на 48 МП и 13 МП, а также обновленная передняя камера; Цвета: черный (Obsidian), серебристый (Fog), зеленый (Olive) и новый фиолетовый (Frost).

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Цены и перспективы

Точная стоимость Pixel 11a остается неопределенной.

Из-за колебаний цен и дефицита на рынке оперативной памяти итоговая розничная цена смартфона на релизе может оказаться значительно выше по сравнению с предыдущими поколениями серии A.

Официальная презентация новинки ожидается весной этого года.