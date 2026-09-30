Флагманский чип и новый пурпурный цвет: в сеть просочились детали о Pixel 11a

Спустя всего месяц после официального анонса флагманской линейки Pixel 11, инсайдеры рассекретили детали о будущем доступном смартфоне Google Pixel 11a.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Как сообщается в утечке, Google не планирует кардинально изменять внешний вид устройства.
Блок камер сохранит лаконичную форму без массивной выступающей панели, хотя овальный вырез станет несколько короче, чем у Pixel 10a.
Габариты смартфона составят 153,46 × 72,35 × 9 мм, что делает его немного компактнее предшественников.
Ключевой акцент в новой модели сделан на повышении производительности и улучшении дисплея.
Так, вместо устаревшего Tensor G4 устройство получит флагманский чипсет Tensor G6 вместе с модемом MediaTek.
Ожидаемые спецификации Google Pixel 11a:
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Точная стоимость Pixel 11a остается неопределенной.
Из-за колебаний цен и дефицита на рынке оперативной памяти итоговая розничная цена смартфона на релизе может оказаться значительно выше по сравнению с предыдущими поколениями серии A.
Официальная презентация новинки ожидается весной этого года.