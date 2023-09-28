Потужна атака з нерекордною кількістю БПЛА. Ігнат розповів про особливості обстрілу

Цієї ночі російські війська влаштували потужну атаку по Україні, використавши при цьому не рекордну кількість дронів-камікадзе. Водночас РФ більш інтенсивно почала застосовувати ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Цієї ночі була не рекордна кількість безпілотників. Було й більше. Але 44 це близько півсотні й доволі потужна атака. 34 знищено плюс безпілотники оперативно-тактичного рівня минулої доби, шість таких збито", - розповів він.

За словами спікера, ворог більш інтенсивно почав застосовувати ударні БПЛА типу "шахед" та інших типів. На жаль, за словами Ігната, ворог наразі має можливості виготовляти й власну продукцію стосовно ударних безпілотників.

"Тому в цьому плані є дійсно нові виклики та загрози. Ми маємо на них реагувати. Відповідно застосовувати засоби протидії, які можемо собі дозволити на цей час", - додав він.

Військовий не виключає, що "тема ППО завжди буде топовою", бо "ворог, можливо, буде й надалі тероризувати нашу і критичну інфраструктуру, і паливно-енергетичний сектор й інші об'єкти".

Коментуючи безпілотники оперативно-тактичного рівня, Ігнат назвав їх "дуже небезпечною річчю".

"Ми розуміємо, що вони фактично "висять" цілодобово на лінії бойового зіткнення і навіть в тилу. Мається на увазі міста Кривий Ріг, Дніпро, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Там часто спостерігаються БПЛА. Це малошвидкісна, малопомітна та малорозмірна ціль. Дуже важко їх знищувати, небезпека від них дуже серйозна. Оскільки потім до того БПЛА може прилетіти "Ланцет", - пояснив він.

Обстріл України

В ніч на четвер, 28 вересня, російські війська запустили 44 дрони-камікадзе по території України. Лунав сигнал повітряної тривоги. Так, в Черкаській області лунали вибухи, працювала ППО. Крім того, є інформація про атаку Кіровоградської та Одеської областей. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 34 ворожі цілі.