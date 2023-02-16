Поцілила у причал та ботанічний сад. РФ за добу понад 20 разів обстріляла Херсон

Російські окупанти 52 рази атакували Херсонську область, 21 раз поцілили по Херсону. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Прицільно били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили у причал, ботанічний сад та оселі жителів Херсона", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби в Херсонської області через російські обстріли 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Як повідомлялось, у середу ввечері, 15 лютого, у Херсоні вкотре пролунали вибухи.
При цьому жителів Херсона та області закликають не створювати масових скупчень у зв'язку з російськими обстрілами.
Окрім того, у Херсоні заборонили фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.
Нагадаємо, що лише за добу 14 лютого росіяни обстріляли Херсон та область 38 разів, двоє людей отримали поранення.
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