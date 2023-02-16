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Попала в причал и ботанический сад. РФ в сутки более 20 раз обстреляла Херсон

Фото: РФ атаковала причал и ботанический сад в Херсоне (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 52 раза атаковали Херсонскую область, 21 раз били по Херсону. Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Прицельно били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в причал, ботанический сад и дома жителей Херсона", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось, в среду вечером, 15 февраля, в Херсоне в очередной раз раздались взрывы.

При этом жители Херсона и области призывают не создавать массовых скоплений в связи с российскими обстрелами.

Кроме того, в Херсоне запретили фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.

Напомним, что только за сутки 14 февраля россияне обстреляли Херсон и область 38 раз, два человека получили ранения.

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Херсон