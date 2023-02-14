Фото: У Херсоні заборонили користуватися відеореєстраторами на цивільних автомобілях (Віталій Носач, РБК-Україна)

На території Херсона ввели заборону на фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської міської ради.

Повідомляється, що заборона розповсюджується на авто, які не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Їм забороняється використовувати засоби для знімання на: на дорогах загального користування;

об'єктах загального призначення;

об'єктах інфраструктури;

блокпостах;

укріпленнях;

у місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин (сил оборони). "Відповідний наказ підписаний начальником Херсонської міської військової адміністрації", - додали у міськраді.