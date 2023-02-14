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У Херсоні заборонили користуватися відеореєстраторами на цивільних автомобілях

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Херсон, Вівторок 14 лютого 2023 22:10
У Херсоні заборонили користуватися відеореєстраторами на цивільних автомобілях Фото: У Херсоні заборонили користуватися відеореєстраторами на цивільних автомобілях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

На території Херсона ввели заборону на фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської міської ради.

Повідомляється, що заборона розповсюджується на авто, які не залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Їм забороняється використовувати засоби для знімання на:

  • на дорогах загального користування;
  • об'єктах загального призначення;
  • об'єктах інфраструктури;
  • блокпостах;
  • укріпленнях;
  • у місцях розташування, зосередження чи переміщення військових частин (сил оборони).

"Відповідний наказ підписаний начальником Херсонської міської військової адміністрації", - додали у міськраді.

Нещодавно на території Херсонської області ввели заборону на фото- й відеофіксацію та використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

Російські війська вдруге за день завдали удару по медичному закладі в Херсоні.

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