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Вдарили "Кинджалом". Стали відомі наслідки російської атаки на Київ

Фото: в Києві під час отстрілу поцілили в інфраструктуру (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Києві внаслідок російської ракетної атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури та поранено дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Станом на 7:30 відомо, що росіяни влучили в об'єкт інфраструктури в Голосіївському районі столиці, а в Святошинському уламками ракети поранено дві людини. Їм зараз надається медична допомога. Крім того, уламками ракети пошкоджено автомобілі.

"В столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії", - зазначили там.

Всього небезпека в столиці тривала майже 7 годин, додали в КМВА.

"Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння - починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено", - повідомили там.

Однак, за попередньою інформацією, одна ракета "Кинджал" все ж таки влучила в об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, що російські окупанти 9 березня завдали ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.

В Києві спочатку стався вибух в Голосіївському районі столиці.

А потім ще один пролунав у Святошинському районі.

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КиївВибух