Ударили "Кинжалом". Стали известны последствия российской атаки на Киев

В Киеве в результате российской ракетной атаки поврежден объект инфраструктуры и ранены два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА .
По состоянию на 7:30 известно, что россияне попали в объект инфраструктуры в Голосеевском районе столицы, а в Святошинском обломками ракеты ранены два человека. Им сейчас оказывается медицинская помощь. Кроме того, обломками ракеты повреждены автомобили.
"В столице частично задействованы экстренные отключения электроэнергии", - отметили там.
Всего опасность в столице продолжалась около 7 часов, добавили в КМВА.
"В течение этого времени рашисты выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – начиная от баражирующих боеприпасов "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено", - сообщили там.
Однако, по предварительной информации, одна ракета "Кинжал" все же попала в объект инфраструктуры.
Напомним, что российские кафиры 9 марта нанесли ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.
В Киеве поначалу произошел взрыв в Голосеевском районе столицы.
А потом еще один раздался в Святошинском районе.
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