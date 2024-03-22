UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Потрібно зупинити". Боррель заявив, що винні в ударі по Україні понесуть відповідальність

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Винні в сьогоднішньому ударі по Україні понесуть відповідальність.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Росія продовжує свої жорстокі атаки проти населення України: нічні бомбардування енергетичної інфраструктури безпілотниками та ракетами, десятки людей загинули та були поранені, під загрозу поставлена безпека Запорізької атомної електростанції", - заявив він. 

Водночас Боррель наголосив, що всі винні в атаці по Україні будуть притягнуті до відповідальності. 

"Це потрібно зупинити! Усі винні будуть притягнуті до відповідальності", - заявив він. 

Атака на Україну 22 березня

У ніч проти 22 березня російські військові масштабно атакували Україну ракетами.

Близько 4:00 відбулися пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 із регіону Каспійського моря. Також повідомлялося про зліт бомбардувальників Ту-22М3 та МіГ-31 з аеродрому "Саваслейка" в Нижегородській області.

Згодом пролунали вибухи у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілу зникла електроенергія.

На Хмельниччині прогриміли вибухи, у низці населених пунктів зникла електроенергія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жозеп БоррельВійна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяЄвросоюзВійна в Україні