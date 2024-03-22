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"Нужно остановить". Боррель заявил, что виновные в ударе по Украине понесут ответственность

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Виновные в сегодняшнем ударе по Украине понесут ответственность.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Россия продолжает жестокие нападения на население Украины, нанося ночные удары с беспилотников и ракет по объектам энергетической инфраструктуры, убивая и раня десятки людей, ставя под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции", - заявил он. 

В то же время Боррель подчеркнул, что все виновные в атаке по Украине будут привлечены к ответственности. 

"Это нужно остановить! Все виновные будут привлечены к ответственности", - заявил он. 

Атака на Украину 22 марта

В ночь на 22 марта российские военные масштабно атаковали Украину ракетами.

Около 4:00 состоялись пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из региона Каспийского моря. Также сообщалось о взлете бомбардировщиков Ту-22М3 и МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области.

Впоследствии прогремели взрывы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской областях.

В Харькове и Днепре после обстрела исчезла электроэнергия.

В Хмельницкой области прогремели взрывы, в ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.

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