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Потрібно заповнити Кабмін. Рада на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання

Фото: Руслан Стефанчук, голова Верховної ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада вже на найближчих засіданнях розгляне кадрові питання щодо Кабінету міністрів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафона.

"Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача - заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери", - сказав Стефанчук.

За його словами, наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків. У Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду та які виконують завдання, покладені народом України.

"Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням", - сказав він.

Кадрові питання у Кабміні

Нагадаємо, Верховна рада 10 травня проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віце-прем'єра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Проект постанови про відставку був зареєстрований приблизно за годину до голосування.

Докладніше про плани реформ у владі читайте в матеріалі РБК-Україна "Скорочення Кабміну: скільки в Україні міністерств, хто очолює та як це хочуть змінити.

Детально про зміну кадрів у Кабміні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Як змінювався склад Кабінету міністрів під час війни, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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Руслан СтефанчукВерховна рада