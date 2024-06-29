Необходимо заполнить Кабмин. Рада на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы

Верховная Рада уже на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы по Кабинету министров.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.
"Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство. Правительство должно профессионально и профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы", – сказал Стефанчук.
По его словам, сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности. В Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства и выполняют задачи, возложенные народом Украины.
"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", - сказал он.
Напомним, Верховная рада 10 мая проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Проект постановления об отставке был зарегистрирован около часа до голосования.
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