Необходимо заполнить Кабмин. Рада на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы

"Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство. Правительство должно профессионально и профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы", – сказал Стефанчук.

По его словам, сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности. В Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства и выполняют задачи, возложенные народом Украины.

"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", - сказал он.

Кадровые вопросы в Кабмине

Напомним, Верховная рада 10 мая проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Проект постановления об отставке был зарегистрирован около часа до голосования.

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