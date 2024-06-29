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Необходимо заполнить Кабмин. Рада на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы

Фото: Руслан Стефанчук, председатель Верховной рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада уже на ближайших заседаниях рассмотрит кадровые вопросы по Кабинету министров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.

"Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача – заполнить правительство. Правительство должно профессионально и профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы", – сказал Стефанчук.

По его словам, сейчас необходимо отходить от практики исполняющих обязанности. В Кабмине должны быть министры, которые являются полноценными членами правительства и выполняют задачи, возложенные народом Украины.

"Я не буду анонсировать, но думаю, что одно из ближайших заседаний Рады может быть посвящено кадровым вопросам", - сказал он.

Кадровые вопросы в Кабмине

Напомним, Верховная рада 10 мая проголосовала за отставку Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Проект постановления об отставке был зарегистрирован около часа до голосования.

Подробнее о планах реформ во власти читайте в материале РБК-Украина "Сокращение Кабмина: сколько в Украине возглавляющих министерств и как это хотят изменить.

Подробно об изменении кадров в Кабмине – читайте в материале РБК-Украина.

Как менялся состав Кабинета Министров во время войны, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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Руслан СтефанчукВерховная рада