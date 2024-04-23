Перестановки у владі. Як змінювався склад Кабміну за час війни

Кабінет міністрів Дениса Шмигаля працює понад 4 роки, що є найбільш тривалим періодом за всю історію незалежної України. Проте під час повномасштабної війни не обійшлося без кадрових змін. Кілька міністерств були переформатовані та досі не мають офіційно призначеного керівника.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, які кадрові перестановки відбулися в уряді за час війни.

При підготовці використовувалися: інформація Урядового порталу, ст.113-115, розділу IV Конституції України, Вікіпедія.

Зміст:

Уряд Шмигаля. Рекорд за часів незалежності

Кабінет міністрів під головуванням Дениса Шмигаля є 21-м за рахунком у списку урядів незалежної України з 1991 року.

При цьому він працює найдовше з усіх – 4 роки та вже майже 2 місяці. Ще одним "довгоживучим" урядом був Кабмін Володимира Гройсмана – працював з 2016 до 2019-го (3 роки, 4 місяці, 15 днів).

Чинний уряд було сформовано після відставки з поста прем'єра Олексія Гончарука 3 березня 2020, що автоматично означало відставку всього складу Кабміну, згідно із законодавством.

За поданням президента Володимира Зеленського, Верховна рада проголосувала за нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. До призначення на посаду він був виконувачем обов'язків віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій в уряді Гончарука.

Фото: Денис Шмигаль очолює Кабмін з 4 березня 2020 (kmu.gov.ua)

4 березня 2020 парламент затвердив повний склад нового Кабміну. За чотири роки роботи в його складі було багато кадрових перестановок, кілька міністерств переформатували. Значна частка змін в уряді відбулася вже під час повномасштабної війни.

Кадрові зміни: які перестановки відбулися в Кабміні під час війни

Міністерство аграрної політики та продовольства

На початку березня 2022 року подав у відставку міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко. Як заявляв сам посадовець, причиною цього рішення було погіршення стану здоров'я через спадкову хворобу. Верховна рада призначила новим очільником Мінагрополітики Миколу Сольського, який до цього був керівником комітету ВР з питань аграрної політики і земельних відносин.

Мінсоцполітики

У липні 2022 року відбулися кадрові перестановки в Міністерстві соціальної політики. Марина Лазебна, яка очолювала відомство з 2020-го, написала заяву про відставку. Її змінила на посаді Оксана Жолнович. Раніше вона керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.

Міністерство відновлення

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у листопаді 2022 року перейшов на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", а його міністерство було вирішено об'єднати з міністерством інфраструктури.

Нове Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури також має спрощену назву – Міністерство відновлення. З 1 грудня 2022 його очолив Олександр Кубраков, який раніше був міністром інфраструктури, а до роботи в уряді керував "Укравтодором". Крім того, Кубраков отримав посаду віцепрем'єр-міністра.

Фото: Олександр Кубраков очолив міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)

МВС

Після загибелі міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського в авіакатастрофі в Броварах у січні 2023, новим очільником МВС було призначено Ігоря Клименка. Раніше Клименко був головою Національної поліції України.

МОН

У березні 2023 Верховна рада звільнила з посади міністра освіти та науки Сергія Шкарлета за його заявою. З ім'ям міністра було пов'язано кілька скандалів, зокрема через виявлення плагіату в його наукових роботах. Сам Шкарлет всі звинувачення заперечував.

Новим міністром освіти 21 березня 2023 став Оксен Лісовий, який до цього очолював "Малу академію наук".

До того ж повноваження у сфері освіти отримав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Його призначили віцепремʼєр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Міністерство стратегічних галузей промисловості

У березні 2023 також змінився керівник міністерства стратегічних галузей промисловості. Замість Павла Рябікіна відомство очолив Олександр Камишін (до призначення був головою правління "Укрзалізниці"). З квітня 2023 Павла Рябікіна було призначено послом України в Китаї.

Мінкультури та інформаційної політики

27 липня 2023 парламент звільнив із посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Напередодні Ткаченко написав заяву про відставку, у якій обґрунтував своє рішення "хвилею непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

Звільнення відбулося після доручення президента Зеленського очільнику Кабміна Шмигалю підшукати заміну Ткаченку та на тлі низки скандалів, зокрема через виділення Мінкультом коштів з держбюджету компаніям, які працювали на російському ринку.

Після відставки Олександра Ткаченка тимчасово виконуючим обов'язки міністра культури та інформаційної політики призначили Ростислава Карандєєва.

Міноборони

У вересні 2023 новим керівником міністерства оборони України замість Олексія Резнікова став Рустем Умєров.

Цьому передували тривалі дискусії щодо можливої відставки Резнікова через скандали в Міноборони із закупівлею продуктів та амуніції для військових за завищеними цінами. Президент Володимир Зеленський тоді пояснював необхідність кадрових змін у міністерстві "потребою нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".

Рустем Умєров до призначення очільником Міноборони керував Фондом державного майна України.

Фото: Рустем Умєров змінив на посаді Олексія Резнікова (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство молоді та спорту

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт подав у відставку 8 листопада 2023 року. Своє рішення посадовець пояснив тим, що хотів би зосередитися на роботі в Національному олімпійському комітеті України. До відставки Гутцайт поєднував обов'язки міністра та президента НОК, що за його словами викликало "багато маніпуляцій стосовно повноважень та ухвалюваних рішень на обох посадах".

Наразі Мінмолодьспорту немає офіційно призначеного керівника. Тимчасово виконує обов'язки міністра Матвій Бідний (колишній заступник очільника відомства).

Мінветеранів

7 лютого 2024 парламент звільнив з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, яка очолювала відомство з грудня 2020.

Перед голосуванням Ради профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Президент України Володимир Зеленський назвав відставку Лапутіної "виключно питанням менеджменту", оскільки "Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері".

Уряд призначив тимчасово виконуючим обов'язки міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна (з 2020-го був першим заступником Юлії Лапутіної на посаді).

Склад уряду. Хто зараз очолює міністерства

Наразі головою уряду залишається прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У його підпорядкуванні 4 віцепрем'єри та 20 міністрів.

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко (з 4 листопада 2021).

Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук (з 4 листопада 2021).

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (з 4 червня 2020).

Віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (з 4 березня 2020 в уряді Шмигаля, до цього з 29 серпня 2019 – віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації в уряді Гончарука).

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков (з 1 грудня 2022, міністр інфраструктури з 20 травня 2021).

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов (з 4 березня 2020).

Міністр енергетики Герман Галущенко (з 29 квітня 2021).

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович (з 19 липня 2022).

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (з 21 березня 2023).

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко (в.о. з 18 січня 2023, міністр – з 7 лютого 2023).

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (з 4 березня 2020).

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий (з 21 березня 2023).

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко (з 20 травня 2021).

Міністр юстиції Денис Малюська (з 29 серпня 2019 – в уряді Гончарука, з 4 березня 2020 – в уряді Шмигаля).

Міністр фінансів Сергій Марченко (з 30 березня 2020).

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський (з 24 березня 2022).

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець (в.о. з 4 листопада 2021, міністр з 15 квітня 2022).

Міністр оборони Рустем Умєров (з 6 вересня 2023).

Т. в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний (з 9 листопада 2023).

Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв (з 28 липня 2023).

Т. в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун (з 9 лютого 2024).