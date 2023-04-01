ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Потрібно виїхати зараз же". У Білому домі закликали всіх американців покинути Росію

Новость на русском →
Субота 01 квітня 2023 01:45
"Потрібно виїхати зараз же". У Білому домі закликали всіх американців покинути Росію Фото: Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Громадянам Сполучених Штатів не варто перебувати на території Росії. Нині країна-терорист є ворожим середовищем для американців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, оприлюднену CNN.

"Якщо ви в Росії - будь то у справах, на відпочинку, будь-яка мета поїздки - вам потрібно виїхати зараз же. Росія - не найкраще місце для вас, навіть якщо ви працюючий журналіст, - зазначив посадовець.

Виступ Кірбі відбувся на тлі затримання американського журналіста Евана Гершковича, якого наразі утримують у російській в'язниці Лефортово в Москві.

За словами представника Білого дому, адміністрація президента США працює над забезпеченням зустрічі з кореспондентом The Wall Street Journal.

Нагадаємо, 30 березня журналіста WSJ Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують у нібито "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулася до Росії з вимогою звільнити кореспондента, якого затримали співробітники ФСБ.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста.

Детальніше про подію читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Білий дім
NEWS
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй