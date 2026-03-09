Потрібно робити щороку: як пенсіонерам за кордоном та в окупації зберегти виплати

Частині українців для продовження отримання пенсій та страхових виплат потрібно щороку проходити фізичну ідентифікацію. Відповідні норми встановлені постановою Кабінету Міністрів України № 299 від 11 лютого 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
Головне:
Згідно з документом, процедуру підтвердження особи необхідно проходити щороку до 31 грудня. Це стосується пенсіонерів (зокрема тих, хто отримує довічне утримання або страхові виплати через нещасний випадок на виробництві), які:
У відомстві наголошують, що це правило не поширюється на пенсіонерів, які виїхали з окупації та зараз мешкають на підконтрольній Україні території, якщо вони повідомили про це ПФУ та подали заяву про переведення виплати за новим місцем проживання.
Пенсія виплачується за місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації. Подати заяву про переведення виплат можна двома способами:
На порталі ПФУ потрібно виконати наступні кроки:
Статус та результати розгляду вашої заяви будуть відображатися в особистому кабінеті у розділі "Мої звернення".
Раніше РБК-Україна писало, що пенсіонери, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мали пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги виплату пенсії могли призупинити. У ПФУ пояснили, що виплати поновлюють після проходження ідентифікації із дати їх припинення.
Також ми писали, що у 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 63 роки - 23 роки, а у 65 років - 15 років. Якщо стажу бракує, його можна або допрацювати, або "докупити" за періоди після 2004 року, уклавши договір добровільної участі. Перевірити свій страховий стаж і розмір заробітку українці можуть через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду.