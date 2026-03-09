Нужно делать каждый год: как пенсионерам за рубежом и в оккупации сохранить выплаты

Части украинцев для продолжения получения пенсий и страховых выплат нужно ежегодно проходить физическую идентификацию. Соответствующие нормы установлены постановлением Кабинета Министров Украины № 299 от 11 февраля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Главное:
Согласно документу, процедуру подтверждения личности необходимо проходить ежегодно до 31 декабря. Это касается пенсионеров (в частности тех, кто получает пожизненное содержание или страховые выплаты из-за несчастного случая на производстве), которые:
В ведомстве отмечают, что это правило не распространяется на пенсионеров, которые выехали из оккупации и сейчас живут на подконтрольной Украине территории, если они сообщили об этом ПФУ и подали заявление о переводе выплаты по новому месту жительства.
Пенсия выплачивается по месту фактического проживания, независимо от регистрации. Подать заявление о переводе выплат можно двумя способами:
На портале ПФУ нужно выполнить следующие шаги:
Статус и результаты рассмотрения вашего заявления будут отображаться в личном кабинете в разделе "Мои обращения".
Ранее РБК-Украина писало, что пенсионеры, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны были пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года. В случае невыполнения этого требования выплату пенсии могли приостановить. В ПФУ объяснили, что выплаты возобновляют после прохождения идентификации с даты их прекращения.
Также мы писали, что в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа, в 63 года - 23 года, а в 65 лет - 15 лет. Если стажа не хватает, его можно либо доработать, либо "докупить" за периоды после 2004 года, заключив договор добровольного участия. Проверить свой страховой стаж и размер заработка украинцы могут через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда.