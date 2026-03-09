Нужно делать каждый год: как пенсионерам за рубежом и в оккупации сохранить выплаты

Части украинцев для продолжения получения пенсий и страховых выплат нужно ежегодно проходить физическую идентификацию. Соответствующие нормы установлены постановлением Кабинета Министров Украины № 299 от 11 февраля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины .

Главное: Дедлайн: Идентификацию нужно пройти до 31 декабря каждого года.

Идентификацию нужно пройти до 31 декабря каждого года. Категории: Требование касается тех, кто за границей или в оккупации.

Требование касается тех, кто за границей или в оккупации. Исключение: Переселенцы с оккупированных территорий, которые оформили выплаты по новому месту жительства в пределах Украины.

Переселенцы с оккупированных территорий, которые оформили выплаты по новому месту жительства в пределах Украины. Подача заявления: Возможно как лично, так и онлайн через вебпортал ПФУ.

Кто должен проходить идентификацию

Согласно документу, процедуру подтверждения личности необходимо проходить ежегодно до 31 декабря. Это касается пенсионеров (в частности тех, кто получает пожизненное содержание или страховые выплаты из-за несчастного случая на производстве), которые:

временно проживают за пределами Украины;

проживают на территориях Украины, временно оккупированных Российской Федерацией.

В ведомстве отмечают, что это правило не распространяется на пенсионеров, которые выехали из оккупации и сейчас живут на подконтрольной Украине территории, если они сообщили об этом ПФУ и подали заявление о переводе выплаты по новому месту жительства.

Как перевести выплаты по новому месту жительства

Пенсия выплачивается по месту фактического проживания, независимо от регистрации. Подать заявление о переводе выплат можно двумя способами:

в бумажной форме - обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

- обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины; в электронной форме - через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью КЭП.

Как подать заявление об изменении места жительства онлайн?

На портале ПФУ нужно выполнить следующие шаги:

авторизоваться на веб-портале с помощью КЭП;

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело";

зайти в подраздел "Заявление на изменение личных данных пенсионера";

заполнить данные и загрузить скан-копии документов (при наличии);

в сформированном заявлении выбрать пункт "Перевод пенсионных выплат по новому месту жительства";

подписать КЭП и отправить.

Статус и результаты рассмотрения вашего заявления будут отображаться в личном кабинете в разделе "Мои обращения".