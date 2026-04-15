"Потрібно мати сміливість висловлюватись": Мелоні відповіла на критику з боку Трампа

Заява Мелоні стала відповіддю на слова Трампа. Раніше президент США звинуватив її у "відсутності мужності", оскільки Італія відмовилася приєднатися до зусиль США з розблокування Ормузької протоки.

"Ситуація у світі така, що нам потрібно працювати над тим, щоб запустити мирні переговори та зробити все можливе для стабілізації ситуації та відновлення проходу через Ормузьку протоку. Це для нас украй важливо з погляду не лише палива, а й добрив - це один із найважливіших ресурсів для нас", - сказала вона.

Фактично цим Мелоні продемонструвала Трампу дуже неприємну річ. Італійська прем'єр, яку вважали однодумицею Трампа, дала йому зрозуміти, що відносини Риму та Вашингтона не зводяться до відносин виключно з адміністрацією поточного прерздента США.

"Ми намагаємося робити все можливе з огляду на те, що США залишаються одним з наших найважливіших стратегічних союзників. Але якщо у вас є такі друзі та союзники, потрібно мати сміливість висловлюватись, коли ви з ними не згодні", - додала вона.