RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Нужно иметь смелость высказываться": Мелони ответила на критику со стороны Трампа

19:11 15.04.2026 Ср
2 мин
Мелони дала Трампу понять одну очень неприятную для него вещь
aimg Антон Корж
Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на критику со стороны президента США Дональда Трампа. Мелони подчеркнула, что смелость заключается в том, чтобы говорить друзьям правду и действовать в интересах своей страны и Европы.

Заявление Мелони стало ответом на слова Трампа. Ранее президент США обвинил ее в "отсутствии мужества", поскольку Италия отказалась присоединиться к усилиям США по разблокированию Ормузского пролива.

"Ситуация в мире такова, что нам нужно работать над тем, чтобы запустить мирные переговоры и сделать все возможное для стабилизации ситуации и восстановления прохода через Ормузский пролив. Это для нас крайне важно с точки зрения не только топлива, но и удобрений - это один из важнейших ресурсов для нас", - сказала она.

Фактически этим Мелони продемонстрировала Трампу очень неприятную вещь. Итальянская премьер, которую считали единомышленницей Трампа, дала ему понять, что отношения Рима и Вашингтона не сводятся к отношениям исключительно с администрацией текущего прерздента США.

"Мы стараемся делать все возможное, учитывая то, что США остаются одним из наших важнейших стратегических союзников. Но если у вас есть такие друзья и союзники, нужно иметь смелость высказываться, когда вы с ними не согласны", - добавила она.

Трамп "вызрел" на Мелони

Отметим, недавно Трамп в интервью итальянским СМИ прошелся по премьеру Италии Джорджи Мелони за то, что она отказалась помогать американцам в операции против Ирана.

"Людям это нравится? Не могу себе этого представить. Я шокирован ею. Я думал, что у нее есть смелость, я ошибался", - заявил он.

Еще в конце марта в СМИ появилась информация, что Италия закрыла небо для тех американских самолетов, которые летели атаковать Иран. При этом ранее Мелони часто называли одним из ключевых союзников Трампа в Европе. Между лидерами сохранялись достаточно хорошие отношения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
