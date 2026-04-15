"Нужно иметь смелость высказываться": Мелони ответила на критику со стороны Трампа

Заявление Мелони стало ответом на слова Трампа. Ранее президент США обвинил ее в "отсутствии мужества", поскольку Италия отказалась присоединиться к усилиям США по разблокированию Ормузского пролива.

"Ситуация в мире такова, что нам нужно работать над тем, чтобы запустить мирные переговоры и сделать все возможное для стабилизации ситуации и восстановления прохода через Ормузский пролив. Это для нас крайне важно с точки зрения не только топлива, но и удобрений - это один из важнейших ресурсов для нас", - сказала она.

Фактически этим Мелони продемонстрировала Трампу очень неприятную вещь. Итальянская премьер, которую считали единомышленницей Трампа, дала ему понять, что отношения Рима и Вашингтона не сводятся к отношениям исключительно с администрацией текущего прерздента США.

"Мы стараемся делать все возможное, учитывая то, что США остаются одним из наших важнейших стратегических союзников. Но если у вас есть такие друзья и союзники, нужно иметь смелость высказываться, когда вы с ними не согласны", - добавила она.