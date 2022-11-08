Потрібно мати "план Б": Шмигаль розповів подробиці щодо евакуації з Києва

Зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію з Києва. Проте вона може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок", - пояснив Шмигаль.
За його словами, завжди потрібно мати "план Б", але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію з будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці.
"Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - пояснив прем'єр-міністр.
Шмигаль додав, що енергетики працюють, сили протиповітряної оборони теж працюють. Робиться все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.
Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому з посиланням на слова столичної влади повідомило, що в Києві нібито планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що влада готова до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема у разі блекауту. Він сказав, що є запаси палива, води та їжі, але не виключив що, можливо, доведеться виїжджати з міста.
Пізніше влада Києва заявила, що ситуація в місті є контрольованою, тому причин говорити про евакуацію населення зараз немає. Втім, чиновники напрацьовують різні варіанти реагування у випадку надзвичайних подій.
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