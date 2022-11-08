Потрібно мати "план Б": Шмигаль розповів подробиці щодо евакуації з Києва

"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок", - пояснив Шмигаль.

За його словами, завжди потрібно мати "план Б", але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію з будь-якого неприфронтового міста і тим паче столиці.

"Уряд, енергетики, місцева влада та комунальники паралельно продовжують підготовку до зими. Закуповуємо резервне обладнання, готуються додаткові пункти обігріву, активно ведемо перемовини з міжнародними партнерами про доставку в Україну необхідного обладнання та техніки, аби все швидко відремонтувати та бути готовими до різних ситуацій", - пояснив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що енергетики працюють, сили протиповітряної оборони теж працюють. Робиться все можливе, аби якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.