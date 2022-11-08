Нужно иметь "план Б": Шмыгаль рассказал подробности эвакуации из Киева

Сейчас ситуация далека от того, чтобы объявить эвакуацию из Киева. Однако она может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Снова вернусь к теме об эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", - пояснил Шмыгаль.
По его словам, всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из любого неприфронтового города и тем более столицы.
"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям" , – объяснил премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что энергетики работают, силы противовоздушной обороны тоже работают. Делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.
Напомним, издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на слова столичных властей сообщило, что в Киеве якобы планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети .
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти готовы к разным сценариям развития событий, в том числе в случае блекаута. Он сказал, что есть запасы топлива, воды и еды, но не исключил, что, возможно, придется уезжать из города.
Позже власти Киева заявили, что ситуация в городе контролируема, поэтому причин говорить об эвакуации населения сейчас нет. Впрочем, чиновники нарабатывают разные варианты реагирования в случае чрезвычайных происшествий.
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