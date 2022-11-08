Нужно иметь "план Б": Шмыгаль рассказал подробности эвакуации из Киева

"Снова вернусь к теме об эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из любого неприфронтового города и тем более столицы.

"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям" , – объяснил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что энергетики работают, силы противовоздушной обороны тоже работают. Делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.