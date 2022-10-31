Стало відомо, коли у Києві може з'явитися світло

Ремонтні роботи на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури України триватимуть від трьох до шести годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що сьогодні російські війська обстріляні об'єкти критичної інфраструктури у низці областей України. Наразі відбувається документації пошкоджень.

"Вже перші кроки робляться - включаються деякі споживачі, деякі підстанції заживлюються. Я думаю, що ця робота буде тривати наступні 3-6 годин", - сказав Сахарук.

При цьому він не може назвати точний час тривалості аварійних відключень, адже це залежить від характеру і обсягів пошкоджень.

Зазначимо, що завдяки ефективній роботі сил ППО влучань по Києву не зафіксовано, але ранковий ворожий обстріл Київської області вплинув на водо- та енергопостачання столиці.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня - читайте у підбірці РБК-Україна.

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