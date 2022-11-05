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Чи можливий повний блекаут у Києві: відповідь Кличка

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Київ, Субота 05 листопада 2022 22:01
Чи можливий повний блекаут у Києві: відповідь Кличка Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада Києва не виключає, що столиця внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Києва Віталія Кличка в ефірі телемарафону.

"Ми робимо все, щоб цього (повного блекауту - ред.) не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися", - заявив мер.

За його словами, зараз у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

"Ми готові до різних сценаріїв, руки ми не опускатимемо", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві на ранок, 4 листопада без світла залишилося 450 000 квартир.

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Київ вимкнення світла Віталий Кличко Війна Росії проти України
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Чи можливий повний блекаут у Києві: відповідь Кличка
Чи можливий повний блекаут у Києві: відповідь Кличка
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