Зеленський відреагував на комбінований обстріл України: потрібно більше підтримки

Він зазначив, що внаслідок влучання по будинку у Полтаві загинуло троє осіб, ще 10 людей отримали поранення, серед них діти. Також є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

"Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", - додав президент.



Зеленський підкреслив, що кожна подібна атака РФ доводить, що Україні потрібно більше підтримки в захисті від російського терору.

"Кожна система ППО, кожна протиракета - це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", - резюмував глава держави.