Зеленский отреагировал на комбинированный обстрел Украины: нужно больше поддержки

Россия атаковала Украину ракетами, ударными дронами и авиабомбами в ночь на 1 февраля. Украине нужно больше поддержки от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Он отметил, что в результате попадания по дому в Полтаве погибли три человека, еще 10 человек получили ранения, среди них дети. Также есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях.
"По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким", - добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что каждая подобная атака РФ доказывает, что Украине нужно больше поддержки в защите от российского террора.
"Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - резюмировал глава государства.
Этой ночью и утром россияне атаковали Украину дронами и ракетами. Были попадания в нескольких регионах.
В Полтаве вражеская ракета попала в пятиэтажку, в результате чего был разрушен один подъезд. Известно о трех погибших и 10 пострадавших.
Также россияне массированно атаковали дронами Запорожье, под ударом был Харьков. В Киевской области упали обломки сбитых целей и вызвали пожары.
Больше о последствиях сегодняшнего обстрела - в материале РБК-Украина.
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