Потрібні "зовнішні сили": Орбан висловив свою версію, як домогтися миру в Україні

Під час виступу на антивоєнному мітингу в Дьорі Орбан сказав, що для тиску на Київ є важелі у ЄС. За його словами, без підтримки Євросоюзу Україна нібито не існувала б. Таким чином, це дає змогу Брюсселю "мотивувати Київ" до миру.

При цьому він додав, що у провідних західних країн не виходить знайти інструментів, які змусили б РФ укласти мир, яка хоче окупувати всю Україну.

"Час на боці росіян", - заявив Орбан, додавши, що мир добре було б укласти до того, як росіяни окупують "всю" країну.