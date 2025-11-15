Нужны "внешние силы": Орбан высказал свою версию, как добиться мира в Украине

Сорванный Будапешт и возобновление обменов пленными

Напомним, что после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп неоднократно пытался добиться мира в Украине.

Начиная с мая Киев и Москва возобновили и провели три раунда мирных переговоров в Стамбуле. Однако эти встречи ни к чему не привели, за исключением обмена пленными и обмена телами погибших солдат.

Ближе к концу лета Трамп встретился с Путиным на Аляске, но этот саммит тоже не дал никаких результатов. Уже в середине октября между лидерами США и РФ состоялся очередной телефонный разговор, после которого Трамп анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште.

Новый саммит должен был состояться в ближайшие несколько недель после звонка, но он был сорван, поскольку РФ так и не изменила своих требований по окончанию войны в Украине.

При этом, несмотря на первые намеки на срыв, Орбан и глава МИД Венгрии Петер Сийярто продолжали утверждать, что встреча остается в силе. Когда саммит все же сорвался, Орбан во время визита к Трампу сказал, что встреча будет, но позже.

Таким образом, мир в Украине до сих пор так и не достигнут. Более того, 12 ноября заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры в этом году завершились почти без результата, поэтому пока они приостановлены.

В то же время, сегодня секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что Украина и РФ возобновят обмен пленными, а технические консультации состоятся уже в ближайшее время.