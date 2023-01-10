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Потрібні нам не для прогулянок. Кулеба пояснив Бербок, навіщо Україні німецькі танки

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Харкова зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок заявив, що німецькі танки - це не примха України. Бо вони потрібні ЗСУ не для прогулянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби у Facebook.

"Танки потрібні для звільнення українських міст і сіл, які все ще під російською окупацією. Щоб урятувати їх від руйнувань, які сьогодні бачила Анналена у Харкові. Щоб захистити нашу енергетичну інфраструктуру та врятувати українців від злочинів Росії. Ось для чого потрібні німецькі танки", - заявив він.

Міністр не має сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard.

"І ще, я думаю, що й уряд Німеччини десь у глибині душі вже розуміє, що це рішення буде прийняте. Сумно тільки, що це рішення ще не прийняте і через нього ми втрачаємо дорогоцінний час та життя", - наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

Бербок під час візиту до Харкова заявила, що ЗСУ можуть розраховувати на подальші постачання зброї від Німеччини.

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