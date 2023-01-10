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Нужны нам не для прогулок. Кулеба объяснил Бербок, зачем Украине немецкие танки

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Харьков со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что немецкие танки - это не каприз Украины. Поскольку они нужны ВСУ не для прогулок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Facebook.

"Танки нужны для освобождения украинских городов и сел, которые все еще под российской оккупацией. Чтобы спасти их от разрушений, которые сегодня видела Анналена в Харькове. Чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и спасти украинцев от преступлений России. Вот для чего нужны немецкие танки", - заявил он.

Министр не сомневается, что Украина получит немецкие танки Leopard.

"И еще, я думаю, что и правительство Германии где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Печально только, что это решение еще не принято и из-за него мы теряем драгоценное время и жизни", - подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

Бербок во время визита в Харьков заявила, что ВСУ могут рассчитывать на дальнейшие поставки оружия от Германии.

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