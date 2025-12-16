Потрібне перехідне законодавство: омбудсмен розповіла про план відновлення освіти на ТОТ

Поступовий перехід на українську мову

За словами омбудсмена, у регіонах, які перебувають під окупацією понад десять років, більшість населення не володіє українською мовою на достатньому рівні. Тому перший етап після деокупації має включати інтенсивне вивчення української педагогами та учнями

Перший рік має бути присвячений лише мовним курсам. Лише через рік-два можна запроваджувати викладання окремих предметів українською, - пояснила Лещик.

Вона наголосила, що перехід має бути поступовим - від мовної адаптації до часткового, а згодом і повного переходу на державну мову.

Омбудсмен підкреслила, що Росія протягом років системно впливала на національну ідентичність громадян на окупованих територіях. Тому після деокупації потрібні інструменти для відновлення української культурної та громадянської свідомості.

Чи визнаватимуть освітян колаборантами

Лещик зазначила, що питання відповідальності директорів і педагогів, які працювали в окупаційних закладах освіти, є складним і не має міжнародних аналогів після Другої світової війни.

Вона наголосила, що робити загальні висновки неможливо - кожну ситуацію потрібно розглядати індивідуально, адже присутність окупаційних військ сама по собі створює примус до співпраці.

Робота з людьми, які залишалися на окупованих територіях, буде необхідною. Важливо враховувати контекст і обставини, - зазначила омбудсмен.