Головна » Новини » Війна в Україні

В ГУР встановили вчителів з РФ, які "перевиховують" дітей на окупованих територіях

Україна, Четвер 20 листопада 2025 11:45
В ГУР встановили вчителів з РФ, які "перевиховують" дітей на окупованих територіях Ілюстративне фото: школяри на ТОТ перебувають під прицілом російської пропаганди (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Головному управлінні розвідки Міноборони України опублікували дані великої кількості російських вчителів, які займаються ідеологічним "перевихованням" дітей на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР МО.

На інформаційному порталі War&Sanctions в розділі "Викрадачі дітей" опубліковано дані про десятьох росіян, які залучені до насадження російської державної пропаганди на ТОТ. Це учасники російського культурного геноциду, що реалізовується через програму "Земський вчитель".

"Тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів", - зазначили в ГУР.

Росіяни намагаються створити на ТОТ освітнє середовище, яке допоможе ідеологічно "перевиховати" українських дітей. Цьому допомагає те, що окремі екземпляри цих "вчителів" беруть участь в програмі з особистих та ідеологічних міркувань.

"Встановлення особистостей організаторів і виконавців таких дій є важливим етапом на шляху до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучості покарання за вчинені злочини", - резюмували в ГУР.

Зазначимо, також відомо, що на тимчасово окупованих територіях посилюється мілітаризація школярів. Нові заходи за участю міноборони РФ спрямовані на формування лояльності та підготовку до військових дій. Окупанти не втрачають надії "перевиховати" українських дітей на ТОТ в дусі російського мілітаризму та "російської ідентичності".

ГУР Окупанти Війна в Україні Російська Федерація Пропагандист
