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Потрібна субсидія на тверде паливо? ПФУ назвав три ключові моменти

05:37 06.08.2026 Чт
3 хв
У Пенсійному фонді відповіли на найпоширеніші питання
aimg Юлія Капітонова
Фото: Потенційні отримувачі субсидії повинні знати кілька важливих нюансів (колаж РБК-Україна)

Українці, які опалюють житло виключно твердим паливом і не користуються централізованим опаленням, природним газом чи електроенергією для обігріву, можуть отримати субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Довідка про пічне опалення не потрібна. Для оформлення субсидії на тверде паливо не потрібно отримувати окрему довідку про наявність пічного опалення. Достатньо вказати цю інформацію у декларації про доходи та витрати або у спрощеній заяві, якщо субсидія оформлюється за експериментальним проєктом.
  • Субсидію на тверде паливо потрібно оформлювати щороку. Житлова субсидія на придбання твердого палива призначається лише один раз на календарний рік за особистим зверненням людини. Тому для отримання виплати в новому році необхідно повторно подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду України.
  • ПФУ враховує конкретну норму при розрахунку. Під час розрахунку субсидії на тверде паливо у 2026 році враховують мінімальну норму 2 тонни твердого палива на одне домогосподарство. Граничний показник вартості становить 4 602,57 грн за тонну, а остаточний розмір виплати визначають індивідуально залежно від доходів сім'ї.

Довідку про пічне опалення приносити не потрібно

Для оформлення субсидії на тверде паливо окрема довідка про наявність у будинку пічного опалення не потрібна.

Інформацію про спосіб опалення заявник самостійно зазначає у декларації про доходи та витрати, яка подається разом із заявою на призначення житлової субсидії.

Якщо ж людина оформлює виплату за експериментальним проєктом, ці відомості потрібно вказати у спрощеній формі заяви.

Чи потрібно подавати нову заяву щороку

У ПФУ нагадали, що субсидія на придбання твердого палива призначається один раз на календарний рік і лише після особистого звернення людини.

Тому українці, які отримували таку допомогу, наприклад, у 2025 році, не можуть автоматично розраховувати на виплату наступного року. Щоб отримати субсидію у новому календарному році, необхідно знову звернутися до Пенсійного фонду із заявою та декларацією про доходи і витрати.

Водночас, якщо разом із субсидією на тверде паливо призначається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, її розраховують із місяця звернення і до кінця поточного календарного року.

Як визначають розмір субсидії

Розмір допомоги визначають індивідуально для кожного домогосподарства.

Під час розрахунку враховують:

  • встановлену державою норму забезпечення твердим паливом;
  • граничну вартість палива;
  • доходи членів домогосподарства та обов'язковий відсоток платежу.

Сума субсидії визначається як різниця між вартістю твердого палива в межах встановленої норми та сумою, яку домогосподарство має сплатити самостійно відповідно до своїх доходів.

Раніше РБК-Україна розповідало, кому можуть дати державну допомогу, навіть якщо житло більше за норму.

Також ми пояснювали, як не втратити субсидію в 2026 році.

Окрім того, стало відомо, в яких випадках земельний пай може вплинути на виплату.

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