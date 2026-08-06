Потрібна субсидія на тверде паливо? ПФУ назвав три ключові моменти

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Довідка про пічне опалення не потрібна. Для оформлення субсидії на тверде паливо не потрібно отримувати окрему довідку про наявність пічного опалення. Достатньо вказати цю інформацію у декларації про доходи та витрати або у спрощеній заяві, якщо субсидія оформлюється за експериментальним проєктом.

Для оформлення субсидії на тверде паливо не потрібно отримувати окрему довідку про наявність пічного опалення. Достатньо вказати цю інформацію у декларації про доходи та витрати або у спрощеній заяві, якщо субсидія оформлюється за експериментальним проєктом. Субсидію на тверде паливо потрібно оформлювати щороку. Житлова субсидія на придбання твердого палива призначається лише один раз на календарний рік за особистим зверненням людини. Тому для отримання виплати в новому році необхідно повторно подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду України.

Житлова субсидія на придбання твердого палива призначається лише один раз на календарний рік за особистим зверненням людини. Тому для отримання виплати в новому році необхідно повторно подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду України. ПФУ враховує конкретну норму при розрахунку. Під час розрахунку субсидії на тверде паливо у 2026 році враховують мінімальну норму 2 тонни твердого палива на одне домогосподарство. Граничний показник вартості становить 4 602,57 грн за тонну, а остаточний розмір виплати визначають індивідуально залежно від доходів сім'ї.

Довідку про пічне опалення приносити не потрібно

Для оформлення субсидії на тверде паливо окрема довідка про наявність у будинку пічного опалення не потрібна.

Інформацію про спосіб опалення заявник самостійно зазначає у декларації про доходи та витрати, яка подається разом із заявою на призначення житлової субсидії.

Якщо ж людина оформлює виплату за експериментальним проєктом, ці відомості потрібно вказати у спрощеній формі заяви.

Чи потрібно подавати нову заяву щороку

У ПФУ нагадали, що субсидія на придбання твердого палива призначається один раз на календарний рік і лише після особистого звернення людини.

Тому українці, які отримували таку допомогу, наприклад, у 2025 році, не можуть автоматично розраховувати на виплату наступного року. Щоб отримати субсидію у новому календарному році, необхідно знову звернутися до Пенсійного фонду із заявою та декларацією про доходи і витрати.

Водночас, якщо разом із субсидією на тверде паливо призначається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, її розраховують із місяця звернення і до кінця поточного календарного року.

Як визначають розмір субсидії

Розмір допомоги визначають індивідуально для кожного домогосподарства.

Під час розрахунку враховують:

встановлену державою норму забезпечення твердим паливом;

граничну вартість палива;

доходи членів домогосподарства та обов'язковий відсоток платежу.

Сума субсидії визначається як різниця між вартістю твердого палива в межах встановленої норми та сумою, яку домогосподарство має сплатити самостійно відповідно до своїх доходів.