Потрібна субсидія на тверде паливо? ПФУ назвав три ключові моменти

Українці, які опалюють житло виключно твердим паливом і не користуються централізованим опаленням, природним газом чи електроенергією для обігріву, можуть отримати субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
Для оформлення субсидії на тверде паливо окрема довідка про наявність у будинку пічного опалення не потрібна.
Інформацію про спосіб опалення заявник самостійно зазначає у декларації про доходи та витрати, яка подається разом із заявою на призначення житлової субсидії.
Якщо ж людина оформлює виплату за експериментальним проєктом, ці відомості потрібно вказати у спрощеній формі заяви.
У ПФУ нагадали, що субсидія на придбання твердого палива призначається один раз на календарний рік і лише після особистого звернення людини.
Тому українці, які отримували таку допомогу, наприклад, у 2025 році, не можуть автоматично розраховувати на виплату наступного року. Щоб отримати субсидію у новому календарному році, необхідно знову звернутися до Пенсійного фонду із заявою та декларацією про доходи і витрати.
Водночас, якщо разом із субсидією на тверде паливо призначається субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, її розраховують із місяця звернення і до кінця поточного календарного року.
Розмір допомоги визначають індивідуально для кожного домогосподарства.
Під час розрахунку враховують:
Сума субсидії визначається як різниця між вартістю твердого палива в межах встановленої норми та сумою, яку домогосподарство має сплатити самостійно відповідно до своїх доходів.
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