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Нужна субсидия на твердое топливо? ПФУ назвал три ключевых момента

05:37 06.08.2026 Чт
3 мин
В Пенсионном фонде ответили на самые распространенные вопросы
aimg Юлия Капитонова
Фото: Потенциальные получатели субсидии должны знать несколько важных нюансов (коллаж РБК-Украина)

Украинцы, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом и не пользуются централизованным отоплением, природным газом или электроэнергией для обогрева, могут получить субсидию на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Справка о печном отоплении не требуется. Для оформления субсидии на твердое топливо не нужно получать отдельную справку о печном отоплении. Достаточно указать эту информацию в декларации о доходах и расходах или упрощенном заявлении, если субсидия оформляется по экспериментальному проекту.
  • Субсидию на твердое топливо нужно оформлять каждый год. Жилищная субсидия для приобретения твердого топлива назначается только один раз в календарный год за личным обращением человека. Поэтому для получения выплаты в новом году необходимо повторно подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.
  • ПФУ учитывает конкретную норму при расчете. При расчете субсидии на твердое топливо в 2026 году учитывают минимальную норму 2 тонны твердого топлива на одно домохозяйство. Предельный показатель стоимости составляет 4602,57 грн за тонну, а окончательный размер выплаты определяют индивидуально в зависимости от доходов семьи.

Справку о печном отоплении приносить не нужно

Для оформления субсидии на твердое топливо отдельная справка о наличии в доме печного отопления не требуется.

Информацию о способе отопления заявитель самостоятельно указывает в декларации о доходах и расходах, которая подается вместе с заявлением на назначение жилищной субсидии.

Если же человек оформляет выплату по экспериментальному проекту, эти сведения следует указать в упрощенной форме заявления.

Нужно ли подавать новое заявление каждый год

В ПФУ напомнили, что субсидия на приобретение жесткого топлива назначается один раз в календарный год и только после личного обращения человека.

Поэтому украинцы, получавшие такую помощь, например, в 2025 году, не могут автоматически рассчитывать на выплату в следующем году. Чтобы получить субсидию в новом календарном году, необходимо снова обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

В то же время, если вместе с субсидией на твердое топливо назначается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, то ее рассчитывают с месяца обращения и до конца текущего календарного года.

Как определяют размер субсидии

Размер пособия определяют индивидуально для каждого домохозяйства.

При расчете учитывают:

  • установленную государством норму обеспечения твердым топливом;
  • граничную стоимость топлива;
  • доходы членов домохозяйства и процент платежа.

Сумма субсидии определяется как разница между стоимостью твердого топлива в пределах установленной нормы и суммой, которую домохозяйство должно оплатить самостоятельно в соответствии со своими доходами.

Ранее РБК-Украина рассказывало, кому могут дать государственную помощь, даже если жилье больше нормы.

Также мы объясняли, как не потерять субсидию в 2026 году.

Кроме того, стало известно, в каких случаях земельный пай может повлиять на выплату.

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