Нужна субсидия на твердое топливо? ПФУ назвал три ключевых момента

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Справка о печном отоплении не требуется. Для оформления субсидии на твердое топливо не нужно получать отдельную справку о печном отоплении. Достаточно указать эту информацию в декларации о доходах и расходах или упрощенном заявлении, если субсидия оформляется по экспериментальному проекту.

Для оформления субсидии на твердое топливо не нужно получать отдельную справку о печном отоплении. Достаточно указать эту информацию в декларации о доходах и расходах или упрощенном заявлении, если субсидия оформляется по экспериментальному проекту. Субсидию на твердое топливо нужно оформлять каждый год. Жилищная субсидия для приобретения твердого топлива назначается только один раз в календарный год за личным обращением человека. Поэтому для получения выплаты в новом году необходимо повторно подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.

Жилищная субсидия для приобретения твердого топлива назначается только один раз в календарный год за личным обращением человека. Поэтому для получения выплаты в новом году необходимо повторно подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины. ПФУ учитывает конкретную норму при расчете. При расчете субсидии на твердое топливо в 2026 году учитывают минимальную норму 2 тонны твердого топлива на одно домохозяйство. Предельный показатель стоимости составляет 4602,57 грн за тонну, а окончательный размер выплаты определяют индивидуально в зависимости от доходов семьи.

Справку о печном отоплении приносить не нужно

Для оформления субсидии на твердое топливо отдельная справка о наличии в доме печного отопления не требуется.

Информацию о способе отопления заявитель самостоятельно указывает в декларации о доходах и расходах, которая подается вместе с заявлением на назначение жилищной субсидии.

Если же человек оформляет выплату по экспериментальному проекту, эти сведения следует указать в упрощенной форме заявления.

Нужно ли подавать новое заявление каждый год

В ПФУ напомнили, что субсидия на приобретение жесткого топлива назначается один раз в календарный год и только после личного обращения человека.

Поэтому украинцы, получавшие такую помощь, например, в 2025 году, не могут автоматически рассчитывать на выплату в следующем году. Чтобы получить субсидию в новом календарном году, необходимо снова обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

В то же время, если вместе с субсидией на твердое топливо назначается субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, то ее рассчитывают с месяца обращения и до конца текущего календарного года.

Как определяют размер субсидии

Размер пособия определяют индивидуально для каждого домохозяйства.

При расчете учитывают:

установленную государством норму обеспечения твердым топливом;

граничную стоимость топлива;

доходы членов домохозяйства и процент платежа.

Сумма субсидии определяется как разница между стоимостью твердого топлива в пределах установленной нормы и суммой, которую домохозяйство должно оплатить самостоятельно в соответствии со своими доходами.