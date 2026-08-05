Субсидію дадуть, навіть якщо житло більше за норму, але є умова

Українці, які проживають у квартирах чи будинках більшої площі, не завжди втрачають право на житлову субсидію. Законодавство передбачає певні винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду України.

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Хто має право на субсидію на понаднормову площу? Житлова субсидія на площу, що перевищує встановлені соціальні норми, може призначатися непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі.

Житлова субсидія на площу, що перевищує встановлені соціальні норми, може призначатися непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі. Що потрібно для оформлення? Щоб скористатися таким правом, необхідно під час подання документів на субсидію зазначити у декларації, що заявник належить до однієї з визначених законодавством пільгових категорій. Без цієї інформації право на призначення субсидії на понаднормову площу може не бути враховане.

Щоб скористатися таким правом, необхідно під час подання документів на субсидію зазначити у декларації, що заявник належить до однієї з визначених законодавством пільгових категорій. Без цієї інформації право на призначення субсидії на понаднормову площу може не бути враховане. Коли можуть призначити субсидію? Можливість отримати субсидію на понаднормову площу є винятком із загальних правил і застосовується лише до визначених законом категорій громадян. Остаточне рішення про призначення допомоги ухвалює Пенсійний фонд України після розгляду поданих документів.

Хто може отримати субсидію на понаднормову площу житла

Право на призначення житлової субсидії на понаднормову площу мають непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі.

До таких категорій належать:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також громадяни, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію за вислугою років;

особи, які отримують державну соціальну допомогу громадянам, що не мають права на пенсію, а також люди з інвалідністю;

громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особи, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим громадянам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсію;

неповнолітні особи.

Що потрібно зробити

Щоб скористатися правом на призначення субсидії на понаднормову площу житла, необхідно під час оформлення допомоги зазначити у декларації, що заявник належить до однієї з визначених законодавством пільгових категорій.

Саме ця інформація дає можливість органам Пенсійного фонду врахувати право на призначення житлової субсидії на житло більшої площі, ніж передбачено загальними нормами.