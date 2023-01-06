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Потрібен новий світовий порядок. Японія хоче перешкоджати посиленню авторитарних режимів

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Токіо, П'ятниця 06 січня 2023 04:12
Потрібен новий світовий порядок. Японія хоче перешкоджати посиленню авторитарних режимів Фото: Японія закликає світ перешкоджати посиленню авторитарних режимів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вільна торгівля та економічна взаємозалежність після закінчення холодної війни зміцнили авторитарні режими. США та демократичні однодумці мають протиставити їм "новий світовий порядок".

Про це заявив міністр торгівлі та промисловості Японії Ясутосі Нісімура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

"Авторитарні країни накопичили величезну міць як в економічному, так і у військовому відношенні. Ми повинні відновити світовий порядок, заснований на фундаментальних цінностях свободи, демократії, прав людини та верховенства закону", - заявив Нісімура у своєму виступі у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтон.

За словами Нісімура, лідери країн "Великої сімки", ймовірно, обговорять, як реагувати на економічний примус, коли зустрінуться у травні в японському місті Хіросіма.

"Можливо, нам доведеться підготуватися до виявлення вузьких місць країн, які бажають вдатися до примусу, а потім, за необхідності, вжити контрзаходів", - сказав він.

Нісімура також попередив, що демократії мають захищати свою промислову міць та захищатися від втрати технологій, особливо тих, які можуть бути переспрямовані на військові потреби. Він закликав до того, щоб американо-японське співробітництво поширювалося не лише на напівпровідники, а й на біотехнології, штучний інтелект та квантову науку.

Раніше ми писали, що Японія протягом останніх двох тижнів неодноразово піднімала реактивні винищувачі та відправляла військові кораблі для спостереження за китайським авіаносцем "Ляонін" та п'ятьма військовими кораблями Китаю.

Також повідомлялося, що Японія оприлюднила найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав 320 млрд. доларів на наступні п'ять років для посилення оборони.

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